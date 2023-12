Connect Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Smiths News liegt bei 8,7, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird dies daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, wobei der RSI für die Smiths News bei 35 liegt. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin und wird als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz rund um die Aktie erfolgt anhand von Beiträgen und Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Smiths News ergaben eine neutrale Bewertung. Somit wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Smiths News beträgt 8,3 Prozent und liegt damit über dem Mittelwert von 6,86 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Smiths News. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Gut" eingeschätzt.