Connect Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Kennzahl, die die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen bewertet. Bei Smiths News beträgt das aktuelle KGV 4, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Händler" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Das deutet darauf hin, dass Smiths News aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion schätzt die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut" ein.

Für Investoren, die in die Aktie von Smiths News investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 8,3 %. Das bedeutet einen Mehrertrag von 4,02 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Händler. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Smiths News wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 47,03 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 50,05 GBP liegt. Das bedeutet einen Abstand von +6,42 Prozent, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 46,24 GBP, was einer Differenz von +8,24 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein beurteiltes "Gut" auf Basis der technischen Analyse.