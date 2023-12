Connect Aktie: War die Aufregung umsonst?

Bei Smiths News hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Smiths News in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies wird mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Somit erhält Smiths News für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Smiths News-RSI liegt bei 39,66, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,5, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Bei einer Dividende von 8,3 % ist Smiths News im Vergleich zum Branchendurchschnitt Händler (4,17 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,13 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung als "Gut" ableiten.

Die Aktie von Smiths News gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 4,73 insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler", der 25,58 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung als "Gut".