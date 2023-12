Connect Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Dividende von Smiths News weist derzeit eine Rendite von 8,3 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu beträgt die Dividendenrendite der "Händler"-Branche 4,4 Prozent, was zu einer Differenz von +3,9 Prozent zur Smiths News-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) für Smiths News ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt derzeit bei 60,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass Smiths News weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Smiths News weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smiths News derzeit einen Wert von 4 auf. Im Vergleich dazu beträgt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Händler" durchschnittlich 25. Somit ist Smiths News aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Smiths News. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen äußerten sich Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung im Bereich Anleger-Sentiment.

Insgesamt kann Smiths News demnach auf Basis der Dividende, des Relative-Stärke-Index, der Fundamentalanalyse und des Anleger-Sentiments mit einer positiven Einschätzung bewertet werden.

