ConnectOne Aktie: Das liegt auf Eis

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal eine positive Einschätzung für Connectone abgegeben. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen, was dem Titel langfristig von institutioneller Seite aus ein "Gut" Rating einbringt. Im Vergleich dazu gibt es keine aktualisierten Bewertungen von Analysten im letzten Monat.

Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von Connectone bei 23,13 USD bewertet. Basierend darauf erwarten sie eine negative Entwicklung von -9,21 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 21 USD. Diese Prognose wird als "Schlecht" eingestuft. Damit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertungsstufe durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Connectone erhält für den 7-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 61,22 Punkten liegt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 34,16 für Connectone, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Connectone in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,28 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Connectone veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Analysteneinschätzung, des Relative Strength Index, des Branchenvergleichs Aktienkurs und des Anleger-Sentiments insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung für Connectone.