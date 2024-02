ConnectOne Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "CONNECTONE BANCORP INC.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Connectone beträgt das aktuelle KGV 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Connectone damit Stand heute unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Connectone damit 151431,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -1,29 Prozent, und Connectone liegt aktuell 8,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Connectone-Aktie hat einen Wert von 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (60,72) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Connectone.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 20,56 USD lag, was einem Unterschied von +9,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs (22,33 USD) unter dem 50-Tages-Durchschnitt (-7,93 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Connectone für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.