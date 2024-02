Conn's Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Conn's ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral" zu bewerten ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen bei Conn's eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Diskussionsstärke oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde hingegen eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Conn's in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Conn's mit einer Rendite von -54,55 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 45 Prozent darunter liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,1 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Conn's auch hier mit 45,45 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird Conn's in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation bei Conn's als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 13,73 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei Conn's bei 49, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie eine Gesamtbewertung von "Gut".