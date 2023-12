Conn's Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Dividendenrendite von Conn's liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandels, der im Durchschnitt 3,4 % beträgt. Dies bedeutet eine Differenz von 3,4 Prozentpunkten und führt zu einer niedrigeren Rendite, wodurch das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Conn's werden daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Conn's-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 23, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Conn's.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 4,17 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,9 USD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 3,17 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Conn's auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.