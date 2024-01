Conn's Aktie: Augen auf!

Der Aktienkurs von Conn's zeigt eine deutlich schlechtere Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Mit einer Rendite von -49,67 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,08 Prozent erzielt, liegt Conn's mit 45,59 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an sieben Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Conn's diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet weist Conn's mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,77 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent) auf. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" hat einen Wert von 37,43. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert zu besonders negativen Themen in Bezug auf Conn's, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Conn's daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Stufe.