Conmed Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Conmed-Kurs wird am 21.11.2022, 15:52 Uhr an der Heimatbörse New York mit 84.04 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Unsere Analysten haben Conmed nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,86 Prozent und liegt damit 1,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 2,3). Die Conmed-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Conmed-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Conmed-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 106 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 26,13 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (84,04 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Conmed somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Conmed ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 40,79 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 89,95 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.