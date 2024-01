Conmed Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Conmed-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 47,98 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Conmed.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Conmed in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Outperformance von +18,52 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Conmed nur 0,48 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividendenrendite schneidet Conmed mit 0,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 89 Prozent eher schlecht ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten viermal die Einschätzung "Gut", einmal "Neutral" und keinmal "Schlecht" für Conmed abgegeben, was langfristig zu einem Rating "Gut" führt. Auch die Einschätzung des aktuellen Kurses von 109,51 USD durch Analysten, die eine erwartete Entwicklung von 12,68 Prozent und ein mittleres Kursziel von 123,4 USD sehen, führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten für Conmed.