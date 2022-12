Conmed Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Für die Aktie Conmed stehen per 03.12.2022, 04:14 Uhr 87.46 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Conmed zählt zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Wie Conmed derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Conmed im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Conmed. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 40,79 ist die Aktie von Conmed auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (89,85) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Conmed damit 53,13 Prozent unter dem Durchschnitt (25,81 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 24,93 Prozent. Conmed liegt aktuell 52,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

