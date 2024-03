Conifex Timber, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Conifex Timber verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,41 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 38,24 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -21,17 Prozent, und Conifex Timber liegt derzeit um 38,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Conifex Timber liegt bei 68 Punkten, was auf Neutralität hinweist, während der RSI25 bei 70,89 liegt und somit eine überkaufte Situation signalisiert. Aufgrund dieser Analyse wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Conifex Timber beträgt 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 0,62 CAD lag, was einem Unterschied von -31,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,74 CAD liegt der Schlusskurs unter diesem Wert (-16,22 Prozent Abweichung). Somit erhält Conifex Timber insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.