Conifex Timber Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Conifex Timber-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Conifex Timber in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 53,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Papier & Forstprodukte"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor ergibt sich eine ähnliche Unterperformance, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Conifex Timber im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,65 % keine Dividende aus, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Conifex Timber aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Conifex Timber-Aktie aufgrund der neutralen Stimmung und Diskussionsintensität, der schlechten Performance im Vergleich zur Branche und dem Sektor, sowie der niedrigen Dividende eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung.