Conifex Timber Aktie: So nicht zu erwarten!

Die kanadische Holzfirma Conifex Timber schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Papier & Forstprodukte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,85 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 3,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Conifex Timber in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Conifex Timber derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,14 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,58 CAD liegt, was einer Abweichung von -49,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -12,12 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Conifex Timber-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 1,25 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 115,52 Prozent entspricht. Somit erhält die Conifex Timber-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.