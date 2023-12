Conifex Timber Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse der Conifex Timber-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,13 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,6 CAD deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -46,9 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,65 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Conifex Timber-Aktie somit auf dieser Basis ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Conifex Timber-Aktie bei 11,16 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 97 Prozent. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Analysten haben insgesamt eine neutrale Meinung zur Conifex Timber-Aktie, basierend auf 1 Kauf-, 0 Neutral- und 1 Verkaufsempfehlung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,25 CAD, was einer positiven Entwicklung von 108,33 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Conifex Timber. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie aufgrund der Häufigkeit und Intensität der Diskussionen.

Insgesamt erhält die Conifex Timber-Aktie sowohl auf technischer, fundamentaler und sentimentaler Basis eine neutrale Bewertung.