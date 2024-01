Conifex Timber Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Aktienkurs von Conifex Timber hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -64,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -10,43 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Conifex Timber eine Underperformance von -53,72 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag bei -10,43 Prozent, was bedeutet, dass Conifex Timber 53,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Unterperformance vor, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte unsere Analyse keine starken positiven oder negativen Ausschläge für Conifex Timber in den letzten Wochen feststellen. Daher geben wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Conifex Timber nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Conifex Timber mit 11,16 deutlich niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte", die ein KGV von 320,05 aufweisen. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Analysten bewerten die Aktie von Conifex Timber auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Conifex Timber vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 1,25 CAD, was einer Erwartung von 89,39 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,66 CAD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".