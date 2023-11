Conifer Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Conifer herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 20,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass Conifer überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Conifer ist auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Conifer-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Conifer als überbewertet, da das KGV mit 151,46 insgesamt 329 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 35,29. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ist Conifer mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (3,98 %) niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Aktienkurs von Conifer hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,18 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 23,47 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -70,66 Prozent im Branchenvergleich für Conifer. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,17 Prozent hatte, liegt Conifer 49,35 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.