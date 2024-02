Conifer Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Conifer Holdings":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Conifer ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Conifer liegt bei 60,73, was auf keine überkaufte oder überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 58 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass das aktuelle KGV von 151 bedeutet, dass Conifer aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 41 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Conifer als durchschnittlich bzw. kaum verändert betrachtet werden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, die fundamentalen Kennzahlen und das Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung für Conifer ergeben.