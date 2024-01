Conifer Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Conifer Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Conifer bei 68,42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Conifer keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien blieb unverändert, was zu einer Bewertung von "Neutral" in diesem Kriterium führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Conifer für diese Stufe daher ein "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Conifer derzeit bei 151 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 151,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Conifer zahlt, was 285 Prozent mehr ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. In der Versicherungsbranche liegt der durchschnittliche KGV-Wert momentan bei 39, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In den sozialen Plattformen haben die Analysten von Conifer festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für Conifer eine neutrale Einschätzung sowohl im technischen als auch im fundamentalen und sentimentalen Bereich.