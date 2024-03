Conifer Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Conifer Holdings":

Die Diskussionen über Conifer in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. Es herrscht derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation, wobei in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Conifer in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Conifer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche, mit einem Unterschied von 4,33 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,33 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Conifer eine Performance von -30,63 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 27,21 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -57,84 Prozent für Conifer bedeutet. Der Finanzsektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 5,39 Prozent, wobei Conifer 36,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird Conifer auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,32 USD, während der Kurs der Aktie (1,08 USD) um -18,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 1,26 USD entspricht einer Abweichung von -14,29 Prozent. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.