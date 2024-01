Conifer Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Conifer Holdings":

Der Aktienkurs von Conifer verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,67 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 18,6 Prozent, was zu einer Underperformance von -45,27 Prozent für Conifer führte. Auch der "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 10,64 Prozent im letzten Jahr, wobei Conifer um 37,3 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Conifer in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Conifer mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (3,92 %) niedriger, was einer Differenz von 3,92 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Conifer inzwischen bei 1,39 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,36 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -2,16 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 1,11 USD, was einer Distanz von +22,52 Prozent entspricht und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Insgesamt erhält Conifer daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Conifer eingestellt waren. Es gab hauptsächlich negative Themen, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Conifer eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Conifer von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.