Conico Aktie: Da kann man verrückt werden!

Conico-Aktie wird als neutral bewertet: Es gibt keine wesentlichen Veränderungen sowohl in der Stimmungslage als auch in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien über das Unternehmen in den letzten vier Wochen. Die 200-Tage-Linie der Aktie ist bei 0,01 AUD und der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,005 AUD, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 0,01 AUD, was einer Differenz von -50 Prozent entspricht und auch als schlechtes Signal gewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 37,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 58,33, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Anlegermeinungen in den sozialen Medien sind überwiegend positiv, was darauf hinweist, dass das Unternehmen als "gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Conico-Aktie als neutral bewertet.

