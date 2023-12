Confluent Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Confluent liegt bei 27,98, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 28,59 und führt ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Confluent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,13 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 24,82 USD weicht somit um -11,77 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (23,58 USD), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,26 Prozent). Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Confluent-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Confluent-Aktie derzeit positiv, mit 15 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 33,92 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 36,68 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Hingegen wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was auf ein gesteigertes Interesse am Unternehmen hindeutet. Insgesamt erhält Confluent daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.