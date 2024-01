Confluent Aktie: So kann man sich irren!

Die Aktie von Confluent wird anhand mehrerer Faktoren bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird festgestellt, dass die Aktivität eher schwach ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 94,76, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt hingegen bei 45,86, was zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Confluent.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Confluent-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,16 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,71 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines ähnlichen Niveaus des letzten Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren und die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Confluent daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt ist das Rating für Confluent aus Anlegersicht somit "Gut".