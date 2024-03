Confluent Aktie: Die Bären zittern!

Die Confluent-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,1 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 30,72 USD weicht daher um +5,57 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +5,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Confluent-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bei der Beobachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Confluent-Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Confluent ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Confluent-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 55,63 und der RSI25 bei 60,07, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.