Confidence Intelligence Holding Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Unternehmen Confidence Intelligence wird derzeit von Experten als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien hat eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Confidence Intelligence-Aktie beträgt 62, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 60,47 keine übermäßige Volatilität. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Confidence Intelligence-Aktie in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Confidence Intelligence wird ebenfalls als neutral eingestuft. Die Kommentare in den sozialen Medien waren neutral und die Themen, die von den Nutzern aufgegriffen wurden, waren ebenfalls überwiegend neutral.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für Confidence Intelligence, sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch auf die technische Analyse und die Anlegerstimmung.