Confidence Intelligence Holding Aktie: Quo vadis?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Confidence Intelligence-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Confidence Intelligence in sozialen Medien neutral. Ebenso wurden in den Diskussionen neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Confidence Intelligence liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 59 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Confidence Intelligence-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating vergeben.