Confidence Intelligence Holding Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Confidence Intelligence betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,57 Punkte, was darauf hinweist, dass Confidence Intelligence derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Confidence Intelligence ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Confidence Intelligence-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen deutlichen Unterschied von -95,8 Prozent. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt -12,86 Prozent. Insgesamt wird die Confidence Intelligence-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.