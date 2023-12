Confidence Intelligence Holding Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich diese Aussage treffen. Aktuell beträgt der RSI der Confidence Intelligence-Aktie für die letzten 7 Tage 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 58,06 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für die Confidence Intelligence-Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten zeigen, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Confidence Intelligence-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund des Unterschieds zum gleitenden Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating. Somit wird die Confidence Intelligence-Aktie auch auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Eine Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden. Weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz konnten signifikante Veränderungen ausgemacht werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Confidence Intelligence-Aktie führt.