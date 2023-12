Conduent Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Conduent wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 23,08 Punkten, was darauf hinweist, dass die Conduent-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 19,3 an, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Conduent von 3,44 USD zeigt eine positive Entwicklung von +5,52 Prozent im Vergleich zum GD200 von 3,26 USD. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,06 USD auf, was einem Abstand von +12,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Conduent war in den letzten Tagen vorwiegend positiv, wobei positive Themen sieben Tage lang dominierten, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Conduent. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Conduent mit -13,46 Prozent um mehr als 40 Prozent darunter. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 74,57 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Conduent mit 88,02 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.