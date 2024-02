Conduent Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Aktienkurs von Conduent zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industriebranche eine Rendite von -9,88 Prozent, was mehr als 254 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,48 Prozent verzeichnete, liegt Conduent mit 5,4 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, dass die Conduent-Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,56 USD liegt, was einer Abweichung von +7,88 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 3,53 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei ähnlichen 3,56 USD liegt. Auf dieser Basis erhält Conduent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Conduent auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei einer Dividendenrendite von 0 % liegt der Ertrag für Investoren in die Aktie von Conduent um 5,21 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Begriffen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Conduent 48,83 und liegt damit um 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 in der IT-Dienstleistungen-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Conduent auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.