Conduent Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Conduent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" zeigt eine Rendite von -13,46 Prozent, was mehr als 157 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 2,53 Prozent, wobei Conduent mit 15,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Conduent in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Conduent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,26 USD. Der letzte Schlusskurs von 3,44 USD weicht somit um +5,52 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs (3,06 USD) um +12,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Conduent-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Gut"-Rating in der charttechnischen Analyse.

Die Dividendenrendite für Conduent beträgt 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Conduent von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Conduent-Aktie in den letzten Monaten gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Aufgrund dieser Faktoren erhält Conduent insgesamt ein "Schlecht"-Wert in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz.