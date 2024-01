Conduent Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen über Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Conduent wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Conduent eingestellt, mit sechs positiven und zwei negativen Tagen. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Conduent daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Conduent in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -16,75 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um 6,87 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 1248,79 Prozent hatte, befindet sich Conduent mit einer Unterperformance von 1258,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Conduent liegt bei 63,08, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält Conduent ein Rating "Neutral".

