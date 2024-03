Conduent Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Conduent deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -1,2 Prozent beim Vergleich des aktuellen Aktienkurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -6,02 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut" und erwarten ein Kursziel von 9 USD, was einer Erwartung von 174,39 Prozent entspricht. Insgesamt führen die Analysten zu einem Gesamturteil von "Gut".

Fundamental betrachtet wird die Conduent-Aktie als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,86 im Vergleich zum Branchen-KGV von 54,42, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.