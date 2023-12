Conduent Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Conduent liegt bei 24,32, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 19, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Conduent daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Conduent bei -13,46 Prozent, was mehr als 157 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,53 Prozent, wobei Conduent mit 15,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Conduent ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Conduent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,26 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,44 USD weicht somit um +5,52 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,06 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +12,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Conduent-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse von sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Conduent hinsichtlich der Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft werden muss.

