Conduent Aktie: Jetzt geht’s los!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz von Conduent in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Conduent bei 3,32 USD liegt, während die Aktie selbst bei 3,3 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,53 USD, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Conduent liegt bei 69,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.