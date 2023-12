Conduent Aktie: Chancenlos!

Die Dividendenrendite der Aktie von Conduent fällt aktuell mit 0 % niedriger aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,24 Prozentpunkten erzielen. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Conduent-Aktie von 3,71 USD um +13,8 Prozent über dem GD200 (3,26 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,09 USD, was einem Abstand von +20,06 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs der Conduent-Aktie festgestellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Conduent in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen aufzeigen. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Conduent für dieses Stufe daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Conduent mit -13,46 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,18 Prozent verzeichnete, liegt Conduent mit 19,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird Conduent in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.