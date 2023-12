Condor Petroleum Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Condor Energies-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 53, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,79 und zeigt somit ebenfalls eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu erwähnen, dass der Kurs der Condor Energies-Aktie von 1,23 CAD derzeit -3,91 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +35,16 Prozent liegt.

Die Dividendenrendite der Condor Energies liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 74,9 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Condor Energies-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Condor Energies-Aktie.

