Condor Petroleum Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Condor Energies-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,16 CAD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,09 CAD, was einer Abweichung von +80,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1,54 CAD wird mit einem letzten Schlusskurs von +35,71 Prozent Abweichung positiv bewertet.

Die Dividendenrendite von Condor Energies liegt bei 0 %, was 8,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 8,22 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine aktuelle Überverkaufssituation mit einem Wert von 22,81 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für den RSI25-Wert über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.