Condor Gold Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Condor Gold-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,39 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,42 CAD weicht davon um +7,69 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,39 CAD um +7,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Condor Gold-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Condor Gold-Aktie liegt bei 44,74, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 45,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich hat die Condor Gold-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,97 Prozent im Branchenvergleich für Condor Gold und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" auf dieser Stufe führt.