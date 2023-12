Condor Energies Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Dividendenrendite der Condor Energies-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 74,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird hierbei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Bei der Analyse weicher Faktoren spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Condor Energies in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird der Faktor "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Condor Energies daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Condor Energies liegt bei 34,09, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Condor Energies-Aktie von 1,34 CAD mit einer Entfernung von +42,55 Prozent vom GD200 (0,94 CAD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,28 CAD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,69 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Condor Energies-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.