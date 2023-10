Condor Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen Condor in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie war jedoch höher als üblich und es ist eine steigende Aufmerksamkeit festzustellen, weshalb die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

Technisch betrachtet liegt der Kurs der Condor mit 0,51 CAD derzeit 37,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Gut" eingestuft. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 200 Tage, liegt die Distanz zur Condor bei +82,14 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Alles in allem wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Condor derzeit weniger Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, mit einer Differenz von 3,77 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,77 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Ein RSI-Wert von 15,79 deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.