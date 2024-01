Condor Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Condor-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 57,69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Condor-Aktie.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Condor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 352,63 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Condor-Aktie damit 363,27 Prozent über dem Durchschnitt (-10,64 Prozent). Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Kurs der Condor-Aktie von 0,41 CAD derzeit -8,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +17,14 Prozent insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Condor-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Condor-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.