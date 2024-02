Condor Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Alumina":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Condor hat sich in den letzten Tagen verschlechtert, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Überwiegend negative Meinungen wurden veröffentlicht, die zu einer insgesamt schlechten Bewertung führen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Condor-Aktie liegt bei 82,93, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67, was auf eine neutralere Situation hinweist und als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Condor in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Condor im letzten Jahr eine Rendite von 152,94 Prozent erzielt, was 174,5 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt und zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, während die Aktienkurs-Performance im Branchenvergleich positiv bewertet wird.