Concrete Pumping Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für Concrete Pumping liegt bei 80,43 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und signalisiert eine neutrale Situation, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Concrete Pumping liegt bei 15 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Concrete Pumping in den sozialen Medien und deutet auf eine positive Stimmung hin, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über die Aktie deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Concrete Pumping eine Performance von 26,16 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -320,06 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 180,86 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.