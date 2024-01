Concrete Pumping Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten zwölf Monaten hat die Concrete Pumping-Aktie insgesamt eine Bewertung von 1 Analysten erhalten, wovon 1 als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,5 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -8,31 Prozent hat, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Concrete Pumping daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.

Bei der Betrachtung des Anleger-Sentiments basierend auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Gespräche über Concrete Pumping geführt wurden. An drei Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen und besonders heute zeigen sich erneut vorwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Concrete Pumping also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Concrete Pumping-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 42,55 als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Concrete Pumping derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -16,94 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.