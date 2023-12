Concrete Leveling Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Concrete Leveling-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierpreis derzeit weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1 USD liegt, was einer Abweichung von -47,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 1,04 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Concrete Leveling-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Ein Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Concrete Leveling-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt keine überkauften oder überverkauften Werte, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Concrete Leveling-Aktie.

Die Anlegerdiskussionen der letzten zwei Wochen zeigen eine eher neutrale Haltung, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.