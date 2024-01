Concrete Leveling Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Concrete Leveling-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,83 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,95 USD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -48,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 1,02 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auch hier darunter liegt, nämlich um -6,86 Prozent. Somit erhält die Concrete Leveling-Aktie auch in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating und wird insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher erhält dieser Punkt ein "Neutral"-Rating. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Concrete Leveling-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt waren vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien zu sehen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Concrete Leveling, wodurch sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Concrete Leveling liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 57,63 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Concrete Leveling-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.