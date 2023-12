Concord New Energy Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Concord New Energy als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Concord New Energy-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 54,55, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 5,72 und liegt damit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 12. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Concord New Energy eine "Gut"-Bewertung erhält.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Concord New Energy aktuell bei 0,67 HKD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 0,64 HKD, was einen Abstand von -4,48 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,65 HKD, was einer Differenz von -1,54 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund über die beiden analysierten Zeiträume.

In Bezug auf Dividenden schüttet Concord New Energy im Vergleich zur Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler eine Dividendenrendite von 5,56 % aus, was 0,3 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,85 % entspricht. Somit ist der Ertrag nur minimal niedriger und führt zur Einstufung "Neutral".